Bahçeli: Yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı

Seçim startını veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de adeta gövde gösterisi yaptı. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda düzenlenen "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında binlerce kişiye hitap eden Bahçeli şu mesajları verdi:Yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı. Belediye imkanlarının kimlere ve nerelere aktarıldığını biliyoruz. Mersin'den Anamur'a kadar belediye eliyle peşkeş çekilen işletmeleri bu kapsamdaki ahlaksız kazançları biliyoruz. Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. CHP'li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir.İş bilmeyenlere, Mersin'i tanımayanlara, akıntının tersine kürek çekenlere uğurlar olsun demeliyiz.Liman ve lojistik kenti olan Mersin, ayak bağlarını söküp atacak. Fitne ne kadar yaygın ve yoğun olsa da fedakarlıkla bezenmiş, faziletli gönüllerin dua ve desteğiyle karşımıza dikilen her müşkülü aşacağız.Devletin kaynaklarını ulufe gibi dağıtan, ittifak ortaklarına bedel ödeyen, devamlı şaibelerle anılan bir belediye anlayışı karşımızdadır. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.Demlenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiş, işgal edilmiştir.Türkiye'nin ne geçmişinde ne de geleceğinde zillete yer yoktur.Önümüzdeki 5 yıl için sizlerden onay istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarıyla Mersin'in hizmetine talibiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız da Sayın Serdar Soydan'dır. Hep birlikte başaracağız.