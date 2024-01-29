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Giriş Tarihi: 29.1.2024 14:31 Son Güncelleme: 29.1.2024 14:43

Bakan Fidan: Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen yardımlar büyük bir felaketin habercisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan: Gazze’ye girilmesine izin verilmeyen yardımlar büyük bir felaketin habercisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran'da Arnavut mevkidaşı İgli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Geldiğimiz noktada başka bir trajedi seviyesiyle karşı karşıyayız. İsrail tarafından rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlık ve katledilme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda.

Uluslararası kamuoyunu farklı yöntemler kullanarak, rehin alınmış 2 milyon insanın açlık ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum.

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Bakan Fidan: Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen yardımlar büyük bir felaketin habercisi
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