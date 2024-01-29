Kahramankazan Belediyesi’nden çalışanlara dev zam

"ÇALIŞANIN EMEĞİNİ, BEKLENTİSİNİ ÇOK İYİ ANLIYORUM"

Yapılan zamla ilgili açıklamada bulunan Oğuz, "Emeği biz mübarek ve kutsal buluyoruz. Bunun için de cani gönülden çalışıyoruz. Benim babam da bir emekçi, Bu devlete 25 yıl alnının teriyle hizmet etti. Bu yüzden çalışanın emeğini beklentisini çok iyi anlıyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana da çalışanlarımızın özlük haklarını iyileştirmek için hep pozitif yaklaştık. Başkanınız hiçbir zaman okları aşağı doğru eğmedi, her zaman yukarı doğru çıkardı, bu kapsamda Kahramankazan Belediyemizde en düşük personel maaşımız yüzde 77 zam ile 25 bin tl olmuştur. Özlük haklarınızda ise yüzde 153 oranında artış yaptık. Ne mutlu kardeşiz, ne mutlu yol arkadaşıyız" dedi.