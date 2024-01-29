Kahramankazan Belediyesi’nden çalışanlara dev zam

Kahramankazan'da yaptığı hizmetlerle vatandaşın takdirini kazanan Başkan Serhat Oğuz'dan bu kez belediye çalışanlarına zam müjdesi geldi. Serhat Oğuz belediye çalışanlarına yüzde 77 oranında zam yapıldığını müjdeledi.
"GÜZEL MAAŞ ALDIK DEDİRTMEK İSTİYORUM"
İlçede yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren Oğuz, belediye çalışanlarına yaptığı zamla bir kez daha gündeme geldi. Düzenlediği toplantıda çalışanlarına müjdeli haberi veren Oğuz, "Serhat Başkan döneminde çok zam aldı, güzel maaş aldık dedirtmek istiyorum. Çabam gayretim inanın budur. Hanelerinize benden selam söyleyin" şeklinde konuştu.
"ÇALIŞANIN EMEĞİNİ, BEKLENTİSİNİ ÇOK İYİ ANLIYORUM"
Yapılan zamla ilgili açıklamada bulunan Oğuz, "Emeği biz mübarek ve kutsal buluyoruz. Bunun için de cani gönülden çalışıyoruz. Benim babam da bir emekçi, Bu devlete 25 yıl alnının teriyle hizmet etti. Bu yüzden çalışanın emeğini beklentisini çok iyi anlıyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana da çalışanlarımızın özlük haklarını iyileştirmek için hep pozitif yaklaştık. Başkanınız hiçbir zaman okları aşağı doğru eğmedi, her zaman yukarı doğru çıkardı, bu kapsamda Kahramankazan Belediyemizde en düşük personel maaşımız yüzde 77 zam ile 25 bin tl olmuştur. Özlük haklarınızda ise yüzde 153 oranında artış yaptık. Ne mutlu kardeşiz, ne mutlu yol arkadaşıyız" dedi.