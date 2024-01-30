31 Mart gecesini gençler aydınlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Eskişehir'de "Gençlik Aşkıyla" programına katıldı. Gençlerle kucaklaşmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yaptığı işe ne dediler? 'Turistik gezi'. Ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu turistik gezi değil. Bu, sizleri, bu nesli uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır. Önümüzdeki dönemde kendi roketimizi işte bu programlarla yetiştirdiğimiz astronotlarımızla uzaya göndereceğiz. Bakalım o zaman bu güruh, kendi roketimize nasıl bir kulp takacak.Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi, gençlik edebiyatı yaptıklarına. Onlar sadece gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir. Siz, şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Durmadan, yorulmadan 31 Mart gecesine kadar yola devam ediyor muyuz?Çeşitli büyüklükte 621 millet kıraathanesi ve kütüphanesi yaptık. Şimdi millet bahçelerine kadın kıraathaneleri yapacağız.(Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı) Netanyahu kan kaybediyor. Şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu. O çocukların ahı yerde kalmaz. Biz kovalıyoruz o kaçacak. Zafer hakka inananların olacak.