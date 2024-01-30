Ankara’ya kazandırılacak en büyük eser diye duyurdu! Altınok’tan dar gelirliye konut sözü

Turgut Altınok, Keçiören'de yapımı tamamlanmak üzere olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin 31 Mart seçiminden önce açılışın yapılacağını açıkladı. "Kulemiz Cumhuriyet tarihinde Ankara'ya kazandırılmış en büyük eser olacak. Keçiören Belediyesi minnacık bütçesiyle Büyükşehirden daha fazla iş ve hizmet yaptı. Burada çalışkan bir hizmetkâr var, Altınok, Fildişi kulelerinde değildir, Londra sokaklarında değil Ankara'nın sokaklarındadır. Bu şehri yaşanabilir bir kent haline getirmek hepimizin vebalidir. Hükümetimizle beraber büyük projelerimiz var yakında açıklayacağız" dedi.