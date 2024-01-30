Ankara’ya kazandırılacak en büyük eser diye duyurdu! Altınok’tan dar gelirliye konut sözü

Turgut Altınok, Keçiören'de yapımı tamamlanmak üzere olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin 31 Mart seçiminden önce açılışın yapılacağını açıkladı. "Kulemiz Cumhuriyet tarihinde Ankara'ya kazandırılmış en büyük eser olacak. Keçiören Belediyesi minnacık bütçesiyle Büyükşehirden daha fazla iş ve hizmet yaptı. Burada çalışkan bir hizmetkâr var, Altınok, Fildişi kulelerinde değildir, Londra sokaklarında değil Ankara'nın sokaklarındadır. Bu şehri yaşanabilir bir kent haline getirmek hepimizin vebalidir. Hükümetimizle beraber büyük projelerimiz var yakında açıklayacağız" dedi.
"KÖYLERİMİZ AVRUPA KÖYLERİ SEVİYESİNE ULAŞACAK"
Turgut Altınok, partisinin Teşkilat Buluşmasına da katıldı. Turgut Altınok, burada yaptığı konuşmada, "Sadece Ankara'nın merkezi değil köylerini de modern hale getireceklerini dile getiren Altınok şöyle konuştu: "Kimsenin ayağı çamura değmeyecek, asfaltla donatacağız, köyleri Avrupa köyleri gibi yapacağız, spor tesislerini köylerimizde vatandaşa açacağız. Sizlerin desteği ile bunları gerçekleştireceğiz. Bir taraftan hükümetin diğer yandan devletin imkanlarıyla Ankara 100 yılda alamayacağı hizmetleri 5 yılda alacak." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 73 OY ALABİLİRİZ"
Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca yapılan ankete göre 'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu açıkladı. Tüm Yönetimler, Mahalle Başkanları, Sandık Başkanları ve Yaşlılar Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.
Turgut Altınok Gölbaşı ziyaretinden sonra beraberindeki heyetle birlikte daha sonra "Çankaya Ordulular Derneği" Hemşeri Buluşmasına katıldı, Dernek üyeleri ve yöneticileri ile yapılan toplantıda Altınok Ankara'yı el birliği ile geleceğe hazırlayacaklarını belirterek gönül seferberliği ve Güç birliği istedi.