Başkan Erdoğan BAE’yi ziyaret edecek

BAE İLE İŞ BİRLİĞİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-BAE ilişkilerinin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu ve her alanda artarak sürmesini arzu ettiklerini belirtti.

Bugün ASELSAN BAE Ofisinin açılışını yaptıklarını anımsatarak, bu alandaki çalışmalardan bahseden Kurtulmuş, BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayisi alanında büyük işbirliği potansiyelinin varlığına dikkati çekti.

BAE'nin Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.