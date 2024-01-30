CHP’nin Çankaya’da adaylık krizi sürüyor! 25 aday adayından ortak bildirge

Bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi. "Çankaya'mızın oylarını artırarak ABB seçimlerini kazanmanın yanı sıra ABB meclis üye çoğunluğunu sağlamak için seçmenimizin yaşadığı duygusal kopuşu gidererek sandığa gelmesini sağlamanın bir yolu da Çankaya Belediye Başkan adayının parti hukukuna uygun biçimde örgütün ve seçmenin beklentileri çerçevesinde mevcut aday adayları arasından seçilmesidir. Bu metinde imzası bulunan biz her bir aday adayı, aday belirlemede münhasır yetkiye sahip olan PM'nin önceleyeceği ölçütlere göre belirleyeceği adayın arkasında durmaya ve onunla birlikte partimizin oylarını artırmak için var gücü ile çalışmaya söz vermiştir. Bu gerçekliğe rağmen genelgede belirtilen yasal sürede adaylık başvurusu yapmamış olan -genel merkez yöneticisi olsa dahi- bu 25 adayın dışında bir adayın saptanması kabul edilemez. Aday olma iradesi göstermemiş, belirlenen adaylık ödentisini dahi ödememiş, saha çalışması ve tanıtım faaliyetinde bulunmamış, bedeni, ekonomik ve psikolojik olarak yük taşımamış bir adayın belirlenmesi adil ve hukuk ilkelerine uygun bulunmayacağı gibi demokratik de görülemez. Yayınlanan genelgede belirlenen sürede adaylık başvurusunda bulunmamış bir kişinin adaylaştırılması; aday adayı başvurusunda bulunmuş 25 kişinin kamuoyunda haksız şekilde itibarsızlaştırılmasının, rencide edilmiş olmasının yanı sıra, bu yönde alınacak bir karar hukuken ve siyaseten olumsuz sonuçların doğmasına da neden olacaktır. Ayrıca, 25 aday adayını adaylığa teşvik eden ve destekleyen seçmenler arasında da partimize yönelik güven sorunu yaratacaktır. Genel Merkez yönetimi ise Kurultayımızda ortaya konulan değişim iddiasının ve kendi hukukumuza uymayarak Anayasa ve hukuka sahip çıkma duyarlılığının tahrip olması sorumluluğunu da üstlenmiş olacaktır."