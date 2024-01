Çocuklara beslenme desteği

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında dün Sultangazi'yi ziyaret etti. Kurum, Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen kadınlar buluşmasına katıldı, ardından muhtarlar ve STK üyeleriyle bir araya geldi. Pazar esnafı ve vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinleyen Kurum, İstanbul projeleriyle ilgili şunları söyledi:Açıkladığımız İstanbul vizyonuyla annelerin hizmetkarı, yol arkadaşı, dert ortağı olacağız. Herkesin ürettiği, hane ekonomisinin güçlendiği bir İstanbul'da en önemli rol kadınlarda olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir diyeceğiz.Başta kadın emekliler olmak üzere ihtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay 2.500 lira destek ödemesi yapacağız.Trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım atılımıyla süratle çözeceğiz. Sultangazi tramvay hattın uzatıp ilçenin her iki yakasını tramvayı yerin altına alarak birleştireceğiz.İlkokul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Ama bizim vereceğimiz beslenme desteği öyle çay bardağının yarısı süt olmayacak. Çocuklarımız için en güzeli en iyisi neyse annelerimizle konuşacağız. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile Kart'la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğiz. Hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz, hem de eşlerinize de çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.İhtiyaç sahibi üniversiteli kardeşlerimize her yıl 10 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Evlenecek kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız.MURAT Kurum, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe etabının açılış töreninde de şöyle konuştu: "İstanbul'a söz veriyoruz. İlk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. İstanbul'un trafiğini iyileştireceğiz. İstanbullular evlerine, iş yerine, okullarına mutlu şekilde ulaşacak ve 10 yılın sonunda trafik çilesi bir kez daha geri dönmemek üzere son bulacaktır."