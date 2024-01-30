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Giriş Tarihi: 30.1.2024 11:59

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine göz açtırmadı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine göz açtırmadı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılan operasyonlarda terör inleri yerle bir edildi, hainler kıskıvrak yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye… pic.twitter.com/hafnGUDAwK

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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz!
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