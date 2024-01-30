MSB duyurdu! Kuzey Irak’a hava harekatı: 3 terörist öldürüldü!

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam etti. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.