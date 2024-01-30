Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Giriş Tarihi: 30.1.2024 18:26

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarı operasyonları sonucu köşeye sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinde çözülme sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı son olarak 2 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
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