SON DAKİKA | MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarı operasyonları sonucu köşeye sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinde çözülme sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı son olarak 2 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.