Yüksek yargıdaki ek zam iptalinin gerekçesi açıklandı

Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay ve Danıştay üyelerine ek zam düzenlemesinin iptaline ilişkin gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM'de 30 Mart 2023'te çıkarılan torba kanun ile Hakimler Savcılar Kanunu'na 30 Mart 2023'te yüksek yargıçların ek zam oranlarına ilişkin madde eklendi.

Düzenlemeyle Yargıtay ve Danıştay üyelerine 40.000, birinci sınıf hakimler için ise 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek zam ödenmesi hükme bağlandı. Böylece, birinci sınıf hakim savcılara daha az zam öngören düzenlemeyle Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşı, Anayasa Mahkemesi üyeleriyle eşitlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde birinci sınıf askeri hakim statüsünde hukuk hizmetleri başkanı olarak görev yapan bir kişi, düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ankara 25. İdare Mahkemesi, kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin iptaline karar verdi.

YARGI HİZMETİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE HUZURSUZLUK VE KIRGINLIĞA NEDEN OLACAK

Kararın gerekçesi ise bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"İtiraz konusu kuralda ek tazminatın hesaplanmasında Yargıtay ve Danıştay üyeleri için (40.000), diğer tüm hâkim ve savcılar için ise (15.000) gösterge rakamı öngörülerek özellikle birinci sınıf hâkim ve savcılar aleyhine önemli ölçüde gelir farkı meydana getirilmektedir. Bu durum, adli ve idari yargı sisteminde yer alan mahkemeler arasında yargı hizmetinin yerine getirilmesinde huzursuzluk ve kırgınlığa neden olacak, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin birinci sınıf hâkim ve savcılardan tamamen farklı bir statüde olması sonucunu doğuracak niteliktedir. Bir başka deyişle, itiraz konusu kuralla öngörülen ek tazminat farklılığı, Yargıtay ve Danıştay üyeliği kadrolarının sınırlı ve belirli sayıda olduğu da dikkate alındığında, Anayasa'da güvence altına alınan 'hâkimlik teminatı' bakımından farklılıkları bulunmayan birinci sınıf hâkim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasında çalışma barışını bozacak düzeyde olup söz konusu farklılığın makul ve orantılı olduğu söylenemez."

Yüksek Mahkeme, açıklanan nedenlerle söz konusu kuralın hukuk devleti ilkesi ile mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu değerlendirmesinde bulunarak iptaline karar verdi.

İptal hükmü 6 ay sonra yürürlüğe girecek.