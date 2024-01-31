Haberler Gündem Haberleri Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu
Giriş Tarihi: 31.1.2024

Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu

Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA