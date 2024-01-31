KADEM 10 bin afetzede kadına el uzattı

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Deprem bölgesinde kadınların yanında olmayı sürdüren Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kahramanmaraş'taki BAYKAR Konteyner Kent'te bulunan KADEM Kadın Destek Merkezi'nde depremzede kadınlara psikolojik ve sosyal destek sağlıyor.Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu merkezi ziyaret ederek afetzede kadınlarla bir araya geldi. SABAH'a konuşan Gümrükçüoğlu; kurdukları KADEM Kadın Destek Merkezi'nden 10 bin kadının yararlandığını vurguladı. 1 yılda 12 milyon liralık ayni yardımı ulaştırdıklarını aktardı.