Haberler Gündem Haberleri KADEM 10 bin afetzede kadına el uzattı
Giriş Tarihi: 31.1.2024

KADEM 10 bin afetzede kadına el uzattı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
KADEM 10 bin afetzede kadına el uzattı
Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Deprem bölgesinde kadınların yanında olmayı sürdüren Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kahramanmaraş'taki BAYKAR Konteyner Kent'te bulunan KADEM Kadın Destek Merkezi'nde depremzede kadınlara psikolojik ve sosyal destek sağlıyor.




Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu merkezi ziyaret ederek afetzede kadınlarla bir araya geldi. SABAH'a konuşan Gümrükçüoğlu; kurdukları KADEM Kadın Destek Merkezi'nden 10 bin kadının yararlandığını vurguladı. 1 yılda 12 milyon liralık ayni yardımı ulaştırdıklarını aktardı.
ARKADAŞINA GÖNDER
KADEM 10 bin afetzede kadına el uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA