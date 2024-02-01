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Giriş Tarihi: 1.2.2024

3 yıldır aranan FETÖ firarisi yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
3 yıldır aranan FETÖ firarisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 3 yıldır aranan eski polis memuru yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü M.K.'nın Sincan ilçesinde olduğunu belirledi. Üç yıldır aranan eski polis memuru ekiplerce yakalandı. M.K'nın ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün yaptığı fişlemelerde "örgüte en üst derecede sadakatle bağlı" olarak kodlandığı tespit edildi. M.K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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3 yıldır aranan FETÖ firarisi yakalandı
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