Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık

Bundan yaklaşık 1 yıl önce 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde, yaşamın normale dönmesi için gösterilen çabalar meyvelerini veriyor. Elbistan Belediyesi, binlerce ev ve işyerinin yıkıldığı ilçede, tüm olumsuzluklara rağmen hizmet vermeye, istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye eliyle ilçeye tekstil fabrikası kuruldu. Depremden sonra da projelere hız veren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kadınların istihdama katkı sunması açısından hayallerindeki tekstil fabrikasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da katkıları ile 5 ay önce hayata geçirdi. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstil fabrikasında 60 depremzede kadın çalışıyor. Fabrikada çalışan kadınların kimi depremde evini, kimi ise yakınlarını kaybetmenin acısını yaşamış. 60 kadın el ele verip, tüm acılarını bir kenara koyup üretmeye devam ediyor. Kadınlar fabrika sayesinde hem depremin yaralarını sarıyor hem de ailelerinin bütçesine katkı sağlıyor.Sabah'a konuşan kadınlar, fabrikanın kurulmasının ardından yaşamlarının olumlu anlamda nasıl değiştiğini SABAH'a anlattı."Depremde yakınlarımı kaybettim. Bizim evimizde de çatlaklar oluştu. Profesyonel anlamda ilk kez burada çalıştım. Çok mutlu hissediyorum. Çalıştığım için, aileme destek olduğum için. Çocuklarımın istediğini alabilmek de ayrı bir mutluluk veriyor. Depremden sonra açılması biz kadınların istihdama katkı sunması açısından harika bir şey. Tüm kadınlara bir kapı açıldı.""Depremde büyük bir travma yaşadık. Ama çok şükür bu fabrika sayesinde toparlanma imkânı bulduk. Hem acılarımızı unutuyoruz hem de paramızı kazanıyoruz. Bu yıkımın ardından belediyemizin böyle bir yeri açması da biz kadınlar için bulunmaz bir fırsat oldu.""Daha önce küçük bir tekstil atölyesinde çalışıyordum. Ancak depremle birlikte orası kapandı. Sonrasında buranın açılması bizi çok mutlu etti. Bunun belediye eliyle yapılması da ayrı bir mutluluk. Burada hem istihdama hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Burada birbirimizin yaralarını sarıyoruz."Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurdukları tekstil fabrikası bünyesinde kendi markalarını oluşturduklarını belirterek, "İlk etapta 60 kadın kardeşimizi istihdam ettik. Zaman geçtikçe siparişlerde artış oldu. Fason üretim yapıyoruz ama kendi markamızı da oluşturduk. Patent başvurusu yaptık. İlk ihracatımızı gerçekleştirdik. Fabrikamızı tam kapasite haline getirip, istihdamı 200'e çıkarmayı planlıyoruz. Büyük bir yıkım yaşandı ancak acılarımızın arkasına sığınmadık, üretime katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.