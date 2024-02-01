Çelik köy evlerinin teslimi 6 Şubat’ta başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde inşası süren çelik köy evlerinin ilk etabının 6 Şubat'ta hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Özhaseki, rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürdüklerini belirterek, "Şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplam 307 bin konutun yapımı devam ediyor.Depreme dayanıklı çelik köy evleri, bazı bölgelerde tek, bazı bölgelerde ahırlı ve 2 katlı olarak yapılacak" dedi. Bu arada Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan köy konutlarında son aşamaya gelindi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak konutlarda incelemelerde bulundu.