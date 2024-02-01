Destici’den Altınok’a açık destek “Teşkilatlarımızla tüm gayreti göstereceğiz”

ALTINOK: MUHSİN YAZICIOĞLU ÖRNEK BİR DAVA ADAMIYDI

Konuşmasına BBP'nin kurucusu Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başlayan Turgut Altınok, "Tabi Muhsin Başkan Anadolu'nun saf bir çocuğuydu. Bütün sevdası milletimiz, devletimiz, birliğimiz beraberliğimiz ve yüce Türk milletinin milli ve manevi değeri oldu. Yani savrulmadı asla, ülkeye olan sevdası, çileli bir yaşam. Çileye talip olmuştur. Biz buna talibiz, başka ajandamız yok, başka ajanlarla işimiz yok. Biz bu toprağın çocuklarıyız. Bu toprağa sonuna kadar bağlıyız. Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın ülkemize, milletimize, değerlerimize örnek bir şahsiyet olarak çok büyük hem mücadelesi hem katkısı oldu. Allah mekanını cennet etsin. Biz ondan razıyız, Türk milleti de razı. Örnek bir dava adamıydı" dedi.

"5 YILI HEBA OLMUŞ BİR BAŞKENT VAR"

Ankara'da mecvut belediye başkanı Mansur Yavaş döneminde heba edilen bir 5 yıl olduğunu ifade eden Altınok, "Ülkemizin başkenti Ankaramız, maalesef 5 yıldır kayıp bir başkent, 5 yılı yok bir başkent. 5 yılı da heba heder ve boşa gitmiş bir başkent Ankara. Ankara bunu hak etmiyor. Ankara'ya bizim sevdamız var. Ankara'ya bizim aşkımız var. Ankara'ya bizim projelerimiz var, Ankara'ya bizim hizmetlerimiz var. Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda başkentimizi, hak ettiği ve layık olduğu hizmetlerle donatmak ve bu 5 yılı telafi etmek hepimizin hedefidir. Vebalidir ve görevidir aynı zamanda" şeklinde konuştu.