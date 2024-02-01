Destici’den Altınok’a açık destek “Teşkilatlarımızla tüm gayreti göstereceğiz”

Altınok ise BBP Lideri Destici'ye desteği nedeniyle teşekkür ederek, 1994'te Keçiören'de TOKİ'siz kentsel dönüşümü başlattıklarının altını çizdi ve "Artık Ankara'yı dönüştürme vakti" dedi.
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine soluksuz biçimde devam ediyor. Altınok BBP Genel Merkezini ziyaret ederek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Altınok'a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den destek geldi. Destici Keçiören'de Altınok'un huzur getirdiğine kendisinin de Keçiören'de oturan biri olarak tanık olduğunu ifade ederek "bizim başta Büyükşehir özellikle Ankara başta olmak üzere İstanbul başta olmak üzere 2019'da uzantısı HDP ile kazandığı belediyeleri inşallah bu seçimlerde Cumhur İttifakı olarak geri alacak milletin birliğini dirliğini ve kardeşliğini tam olarak test edeceğiz" dedi.
ALTINOK: MUHSİN YAZICIOĞLU ÖRNEK BİR DAVA ADAMIYDI
Konuşmasına BBP'nin kurucusu Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başlayan Turgut Altınok, "Tabi Muhsin Başkan Anadolu'nun saf bir çocuğuydu. Bütün sevdası milletimiz, devletimiz, birliğimiz beraberliğimiz ve yüce Türk milletinin milli ve manevi değeri oldu. Yani savrulmadı asla, ülkeye olan sevdası, çileli bir yaşam. Çileye talip olmuştur. Biz buna talibiz, başka ajandamız yok, başka ajanlarla işimiz yok. Biz bu toprağın çocuklarıyız. Bu toprağa sonuna kadar bağlıyız. Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın ülkemize, milletimize, değerlerimize örnek bir şahsiyet olarak çok büyük hem mücadelesi hem katkısı oldu. Allah mekanını cennet etsin. Biz ondan razıyız, Türk milleti de razı. Örnek bir dava adamıydı" dedi.
"5 YILI HEBA OLMUŞ BİR BAŞKENT VAR"
Ankara'da mecvut belediye başkanı Mansur Yavaş döneminde heba edilen bir 5 yıl olduğunu ifade eden Altınok, "Ülkemizin başkenti Ankaramız, maalesef 5 yıldır kayıp bir başkent, 5 yılı yok bir başkent. 5 yılı da heba heder ve boşa gitmiş bir başkent Ankara. Ankara bunu hak etmiyor. Ankara'ya bizim sevdamız var. Ankara'ya bizim aşkımız var. Ankara'ya bizim projelerimiz var, Ankara'ya bizim hizmetlerimiz var. Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda başkentimizi, hak ettiği ve layık olduğu hizmetlerle donatmak ve bu 5 yılı telafi etmek hepimizin hedefidir. Vebalidir ve görevidir aynı zamanda" şeklinde konuştu.
"KEÇİÖREN'İ GETİRDİĞİMİZ NOKTA ORTADA, 20 YILLIK BİR TECRÜBE VAR"
Keçiören Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı çalışmalardan söz eden Altınok, "Bizim 20 yıllık Keçiören'deki tecrübemiz, bir belediyecilik destanı var orada. Bir gecekondu şehrinden bir turizm kentine dönüş var. Belediyeciliğin Türkiye'de değişmesine katkımız var. Belediyecilik anlayışının gelişmesine, belediyecilik alanının çok daha sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim bütün alanlarda belediyeciliğin izlerinin olmasında oluşmasında, yasaların kanunların çıkmasında, yeşil alanlar dahildir buna. Parklar, yeşil alanlar yürüyüş yolları, bunlar dahildir. Dolayısıyla bir kentsel dönüşüm hikayesi 1994'te Keçiören'den başlamıştır. TOKİ'siz bir çözümle şehri dönüştürdük. Şimdi vakit Ankara'yı dönüştürme vakti. Ankara'yı hak ettiği layık olduğu hizmetlerle tanıştırma ve donatma zamanı. Kaybedilen yılları telafi etme zamanı. Ankara çok eser alacak, çok hizmetler alacak. Yapacağız bunları. Telafi edeceğiz, başkentimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Yüzyılında dünya başkentleri arasında hak ettiği yere hep beraber getireceğiz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ankara'yı beraber yöneteceğiz. Sanal değil, sokaklarda bir hizmetkar olacak Ankara'da ve 5 yıl sonra diyecekler ki "iyi ki oy verdik Altınok'a, iyi ki Cumhur İttiifakı Adayı'na oy verdik" hangi parti olursa olsun ayırmadan, herkesi kucaklayarak biz lafta değil icraatta herkesin başkanı olduk. Sözde değil sokaklarda herkesle kucaklaşarak herkesin hizmetkarı olduk. Yine Ankara'da sokaklarda bir belediye başkanı olacak. Herkesin, her kesimin yanında bir belediye başkanı olacak. Ankara'da dar gelirli vatandaşlarımız şunu bilsin ki yanlarında her zaman büyükşehir belediyesi olacak. Büyükşehir belediye başkanı bir hizmetkar olarak yanlarında olacaktır. Neler yapacağımızı yakında bütün kamuoyuna paylaşacağız. Desteklerinden dolayı BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye bütün BBP teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
DESTİCİ: KEÇİÖREN'DE HUZUR, BARIŞ VE GÜVEN ORTAMI ALTINOK SAYESİNDE GELMİŞTİR
Ziyaretlerinden dolayı Turgut Altınok'a ve AK Parti Ankara İl Teşkilatına teşekkür ederek konuşmasına başlayan BBP Başkanı Mustafa Destici, kendisinin de yaşadığı Keçiören'de huzur, barış ve güven ortamının Başkan Turgut Altınok döneminde sağlandığını ifade etti. Altınok'un seçimi kazanmasını ümit ettiklerini dile getiren Destici, tüm teşkilatlarıyla Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a destek vereceklerini ve her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.