Ailesiyle yaşadığı evin enkazından bir tek o kurtuldu

Asrın felaketinin yaşandığı Adıyaman'da tüm ailesini kaybeden Gülcan Türkoğlu (23), Altınşehir Mahallesi'ne kurulan konteyner kentte tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Gülcan 6 Şubat'ta depremin sesiyle uyandığında kardeşine seslendiğini ve onun koşarak odadan çıktığını gördü. Bir daha onu ve anne babasını göremedi. Birkaç saat sonra kendisi enkazdan sağ çıktı ama ailesi depremden 6 gün sonra çıkarıldıklarında hayatlarını kaybetmişti. Ailesinden geriye enkazdan kurtardığı birkaç fotoğraf ve cep telefonundaki görüntüler kaldı. Anne babası ve bir kardeşini kaybeden Türkoğlu şunları söyledi: "Ailem yok oldu, tek başıma kaldım. Bir dayım var, bir süre onların çadırında kaldım. Ama onun da ailesi var. O yüzden orada kalamadım. Sonra devletimiz sağ olsun konteyner verdi. Buraya yerleştim. Burada psikolojik destek veriyorlar. Keşke annem, babam, kardeşim de olsaydı onlarla burada yaşasaydım. Ama yoklar. Onlardan geriye telefonumda birkaç görüntüleri kaldı, onları çıkardım duvarıma astım. Evimizin enkazından çıkardığım ailemin birkaç fotoğrafı da var onlara bakıyorum. Geçici olarak işe girdim. Hayatımı kurmak, kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Tek istediğim kalıcı bir iş ve barınacak güzel bir ev."