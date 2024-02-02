AK Parti’de belediye meclis üyeliğine 20 bini aşkın başvuru

31 MartYerel seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında 74 il belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için başvuruları önceki gün bitirdi. AK Parti, buralara başvuruyu iki kez uzatırken, 20 bini aşkın kişinin başvuru yaptığı öğrenildi. Belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan bazı isimlere de meclis ve il genel meclis üyelikleri noktasında yer verilecek. MKYK ve MYK üyeleri illerde görevlendirilecek. Görevliler listeleri YSK'ya teslim edecek. 19 Şubat'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 81 il SKM ve seçim işleri başkanları, il hukukçuları ve il eğitimcilerinin katılımıyla "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı" yapılacak.Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirleyen AK Parti'de, vatandaşla başkan arasındaki köprü görevini gören meclis üyelerinin başvurularında sona gelindi. Bu yıl, belediye meclis üyeliği için 23 bin 678 başvuru yapıldı. Meclis üyesi aday listelerinde hukukçu, mühendis (inşaat, çevre, jeoloji ve ziraat), mimar, şehir plancısı, muhasebeci/mali müşavir, şehrin demografik yapısına uygun adaylar, kadın ve 18-30 yaş gençler de bulunacak. Her 4 adaydan birisinin kadın ve genç olmasına dikkat edilecek.