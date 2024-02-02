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Giriş Tarihi: 2.2.2024 21:22 Son Güncelleme: 2.2.2024 21:41

Başkan Erdoğan'dan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile kritik görüşme

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç’in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan’dan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile kritik görüşme

Son dakika... İletişim Başkanlığı'ndan görüşme ile ilgili şu açıklamada bulunuldu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"NATO SÜRECİ" ELE ALINDI

Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

"TERÖRLE MÜCADELE" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

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Başkan Erdoğan'dan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile kritik görüşme
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