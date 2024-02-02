Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: “75 bin konutun afetzedelere teslimine başlıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret için geldiği Kayseri'de, "Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı" açılışını gerçekleştirdi. Çalıştayda konuşan Bakan Özhaseki, kalıcı konutları yarından itibaren teslim etmeye başlayacaklarını belirterek; "Yarından itibaren kura çekilişleriyle hak sahipliği belirlenen 75 bin güvenli ve sağlam konutumuzu afetzede kardeşlerimize teslim etmeye başlıyoruz" dedi. Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilin doğrudan etkilendiğini söyledi. 850 bin bağımsız birimin hasar gördüğünü vurgulayan Bakan Özhaseki, "Bin yıldır yaşadığımız medeniyet üzerinde kurduğumuz bu Anadolu coğrafyamızda başımıza gelmiş en büyük felaket ile karşı karşıya kaldık. Devlet olarak ilk andan itibaren müthiş bir refleks gösterdik. Çok şükür 1 yıllık mücadelede gerçekten büyük bir başarıya imza attık. Her zaman şunu ifade ediyoruz; o dönemde, millet olarak ayaktaydık. Böyle büyük bir milletin bir parçası, bir üyesi olmak hepimiz için bir şeref." diye konuştu.

"İNŞAATLAR HIZLA DEVAM EDİYOR"

Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden bu yana 200 binden fazla konutun ihalesini yaptıklarını ve inşaatların hızla devam ettiğini söyledi. İnşaatların bir kısmının da bittiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "Bugünlerde teslimat yapılacak. Ayrıca 100 bin kadar konutun da ihale süreci devam ediyor, bunlardan 50 bini köylerdeki çelik evler. O bölgelerdeki evlerin ihya ve inşası amacıyla 'Yerinde Dönüşüm' gibi devlet destekli projemiz de vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü. 255 bin vatandaşımız müracaat etti." şeklinde konuştu.

"İKİ AY İÇERİSİNDE, TAM 75 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE VERİYORUZ"

Bakan Mehmet Özhaseki, Bakanlık olarak dört büyük şehirde ve bazı ilçelerde şehir merkezlerini yapma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Şu anda orada da inşaatlara başlamış bulunuyoruz. Haliyle altyapı çok zarar gördü. Elde ettiğimiz krediyi, o bölgedeki belediyelerimize hibe olarak veriyoruz. 56 milyar lira bir kaynak ayrıldı." dedi. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da kura çekimini başlatacaklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki şunları söyledi: "Pazar günü de Gaziantep'in İslahiye ilçesindeyiz. Salı günü hem anma törenleri hem de yine kura çekimleri için Kahramanmaraş'ta olacağız. Şanlıurfa, Adıyaman gibi her gün bir ilimizde kura çekilerek, vatandaşlarımıza evlerini vereceğiz. İki ay içerisinde tam 75 bin konutu hak sahiplerine veriyoruz. Yani yarından başlayarak yaptığımız kura çekilişleriyle hak sahibi vatandaşımıza oturabilecekleri bu güvenli konutları inşallah teslim etmeye başlıyoruz. Nisan, mayıs aylarından başlayarak 15-20 bin civarında konutun teslimatını yapmış olacağız."

"YARALARI SARMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Depremin yaralarını sarmak için ilk gündeki gayretle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Depremin nasıl ilk gününden itibaren ayaktaysak, o bölgede yaraların sarılabilmesi adına çaba göstermişsek aynı hızla heyecanla gayretle o bölgedeki yaraları sarmaya da devam ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın huzurla evlerine oturacakları ortamı sağlayıncaya kadar dur durak bilmeden koşmaya devam edeceğiz. Çok kısa süre içerisinde de oradaki hayatı normale döndürmek adına elimizden gelen çabayı ortaya koyup şehirlerimizi inşallah normalleştirmiş olacağız." dedi.