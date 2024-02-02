CHP’deki aday krizi Karşıyaka’ya da sıçradı! Genel merkeze ’ithal aday’ protestosu

CHP Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde adayların duyurulması sonrası İzmir'de birçok ilçede ithal aday krizi çıktı. CHP PM'si yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi Karşıyaka'dan belediye başkan adaylığına 2018 seçimlerinde İyi Parti'den 5. sırada milletvekili adayı olan Behice Yıldız İşçimenler'i gösterdi.
PARTİ BİNASI ÖNÜNDE EYLEM
Bugün CHP Karşıyaka İlçe Binası önünde toplanan bir grup partili, İşçimenler'in aday gösterilmesine tepki gösterip protesto etti. 'Öfkeli grup ithal aday istemiyoruz', 'Ankara uyuma sabrımızı taşırma' sloganları attı. Eyleme katılan aday adayları ve partililer aday olarak belirlenen Behice Yıldız İşçimenler'in İYİ Parti kökenli olmasına tepki gösterdi.
Bu atamayı ret ettiklerini belirten Eslek, yaptıkları itirazların da partinin yetkili organları tarafından dikkate alınmadığını iddia etti. Yapılan atamanın demokrasiye aykırı olduğunu belirten Eslek: "Bizlerin ve Karşıyakalıların demokrasiye olan inancını zedelemektedir.
CHP seçmenleri, kendi partisi dışından, farklı bir dünya görüşüne sahip başka bir adaya oy vermeye zorlanmaktadır ve Karşıyakalının iradesi hiçe sayılmıştır. Partimize zarar vermektedir. Bu atama ile öncelikle tabanda parti üyelerimiz arasında huzursuzluklar artmış, istifalar olmaktadır. Halkımızın CHP ye olan güveni zedelenmiştir. En büyük endişemiz oylarımızda düşüş riskidir." dedi. Eslek, CHP MYK ve PM'sine 'Yanlıştan dönün' çağrısında bulundu.