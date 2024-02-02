CHP’deki aday krizi Karşıyaka’ya da sıçradı! Genel merkeze ’ithal aday’ protestosu

Bu atamayı ret ettiklerini belirten Eslek, yaptıkları itirazların da partinin yetkili organları tarafından dikkate alınmadığını iddia etti. Yapılan atamanın demokrasiye aykırı olduğunu belirten Eslek: "Bizlerin ve Karşıyakalıların demokrasiye olan inancını zedelemektedir.