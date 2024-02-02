Haberler Gündem Haberleri CHP'deki aday krizi Karşıyaka'ya da sıçradı! Genel merkeze 'ithal aday' protestosu
Giriş Tarihi: 2.2.2024 18:11 Son Güncelleme: 2.2.2024 18:22

CHP'deki aday krizi Karşıyaka'ya da sıçradı! Genel merkeze 'ithal aday' protestosu

Güzelbahçe, Karaburun, Çeşme, Çiğli, Bayraklı derken CHP’nin açıkladığı ilçe belediye başkan adaylarına bir tepki de Karşıyaka ilçe örgütünden geldi. CHP PM’si, Karşıyaka Belediye Başkan adaylığı için 2018’de İyi Parti’den 5. Sıra milletvekili adayı olan Behice Yıldız İşçimenler'in ismini açıkladı. Karşıyaka Çarşıdaki ilçe binası önünde toplanan bir grup partili, slogan atarak CHP Genel Merkezini protesto etti. ‘İthal aday istemiyoruz’ diyen partililer kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’deki aday krizi Karşıyaka’ya da sıçradı! Genel merkeze ’ithal aday’ protestosu

CHP Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde adayların duyurulması sonrası İzmir'de birçok ilçede ithal aday krizi çıktı. CHP PM'si yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi Karşıyaka'dan belediye başkan adaylığına 2018 seçimlerinde İyi Parti'den 5. sırada milletvekili adayı olan Behice Yıldız İşçimenler'i gösterdi.

PARTİ BİNASI ÖNÜNDE EYLEM

Bugün CHP Karşıyaka İlçe Binası önünde toplanan bir grup partili, İşçimenler'in aday gösterilmesine tepki gösterip protesto etti. 'Öfkeli grup ithal aday istemiyoruz', 'Ankara uyuma sabrımızı taşırma' sloganları attı. Eyleme katılan aday adayları ve partililer aday olarak belirlenen Behice Yıldız İşçimenler'in İYİ Parti kökenli olmasına tepki gösterdi.

"ADAYLIĞI AÇIKLANDIKTAN SONRA PARTİYE ÜYE YAPILDI" İDDİASI

Grup adına açıklama yapan aday adayı Serpil Eslek, CHP PM'si tarafından belediye başkan adayı olarak açıklanan Behice Yıldız İşçimenler'in adaylık açıklamasından sonra partiye üye yapıldığını öne sürdü.

Bu atamayı ret ettiklerini belirten Eslek, yaptıkları itirazların da partinin yetkili organları tarafından dikkate alınmadığını iddia etti. Yapılan atamanın demokrasiye aykırı olduğunu belirten Eslek: "Bizlerin ve Karşıyakalıların demokrasiye olan inancını zedelemektedir.

CHP seçmenleri, kendi partisi dışından, farklı bir dünya görüşüne sahip başka bir adaya oy vermeye zorlanmaktadır ve Karşıyakalının iradesi hiçe sayılmıştır. Partimize zarar vermektedir. Bu atama ile öncelikle tabanda parti üyelerimiz arasında huzursuzluklar artmış, istifalar olmaktadır. Halkımızın CHP ye olan güveni zedelenmiştir. En büyük endişemiz oylarımızda düşüş riskidir." dedi. Eslek, CHP MYK ve PM'sine 'Yanlıştan dönün' çağrısında bulundu.

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CHP'deki aday krizi Karşıyaka'ya da sıçradı! Genel merkeze 'ithal aday' protestosu
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