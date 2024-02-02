Şoförler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, İzmir’deki taksici cinayetine isyan etti: Merhametin sonu bu olmamalıydı!

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, İzmir'de katledilen taksici olayı ile ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Oğuz Erge'yi rahmetle anan Fevzi Apaydın, "İyiliğin sonucu bu olmamalıydı. Evine giderken aldığı bir yolcuyu hayatı ile ödedi." sözleri ile olaya isyan etti.
TŞOF BAŞKANI FEVZİ APAYDIN: İYİLİĞİN SONUCU BU OLMAMALIYDI
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Olay çok üzücü, hepimiz çok üzgünüz" sözleri ile başlayarak şu değerlendirmelerde bulundu:
İyiliğin sonucu bu olmamalıydı. Evine giderken aldığı bir yolcuyu hayatı ile ödedi. Aracın içindeki kamera hemen faili bulmaya yardımcı oldu. Taksinin içinde bir saat kalmış. Gündüz olsa daha erken fark edilebilirdi. Zaman zaman şoförlerimize böyle sapık insanlardan gelen olaylar var. Başımız sağ olsun, ailesine sabırlar diliyoruz.
"YOLCU İLE ARADA KABİN DE OLSA YAŞANABİLİR"
Apaydın, şoförle yolcu arasında bir kabinin konulmasının çözüm olmayacağını belirti ve sözlerine şöyle devam etti:
Avrupa'da zaman zaman görüyoruz bir kabin gibi yapmışlar. Burada da bazen konuşuluyor. Silahtan çıkan mermiye bunlar mani değil. Zırh koysanız anca olur. O da çok mümkün değil. Türkiye'de pek geçerli bir model değil. Acil çağrı butonlarımız vardı mesela aniden gelişiyor. O da kullanılamadığı oluyor.
"ADALET CEZASINI VERECEKTİR"
"Bu canilerin önüne geçilemiyor maalesef." ifadeleri ile sözlerini sürdüren Apaydın, "Adalet cezasını verecektir. Aracınıza aldığınız kişi bir cani çıkıyor. Büyüklerimiz der ya, merhametten maraz doğar diye. Üşümesin, yolda kalmasın diye aldığınız kişi sizi katlediyor. Allah cümlemizi korusun." dedi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına aldı.
Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Delil Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
YAKLAŞIK 110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü inceledi.
Kimliği tespit edilen Delil Aysal, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Delil Aysal, adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.
Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı öğrenildi.
Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
ARAÇ KAMERASINA YANSIYAN KONUŞMALAR
Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıktı.
Görüntülerde Erge'nin, arka koltukta oturan Delil Aysal'a "Araba arızalı sabah sanayiye bırakacaktım. Seni görünce 'hadi alıvereyim' dedim. Hava soğuk, insanları yolda bırakmak olmaz" dediği duyuluyor.
Şüphelinin, "Taksiler boştu, beni gördüler ama almadılar" şeklindeki sözlerinin yansıdığı kayıtta, şoförün "Sen öyle maskeyi takarsan almazlar ama ben alırım, bu soğuk havada dışarıda mı bırakırım." diyerek güldüğü görülüyor.
İneceği yere geldiğinde yanındaki tabancayla koltuğun arkasından Erge'ye 3 el ateş ettiği görülen şüphelinin, "Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz" dediği anlar da kayıtlara yansıdı.
Kayıtlarda, şüphelinin kovanları toplaması, yaralı haldeki şoförü iterek üzerindeki ceketin ceplerini karıştırması, "Nerede lan paralar" diyerek araçta arama yapması da görülüyor.