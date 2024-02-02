Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 2.2.2024 10:50

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildİ:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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