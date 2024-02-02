Turgut Altınok Ankaralılara müjdeleri sıraladı! Emekliye ayda 5 bin TL, 2 Bin 500 TL Başkent Kart

"KENDİ KENDİNE YETEN BAŞKENT YAPACAĞIZ"

Çitçiye destek vereceklerini de söyleyen Altınok, "Ankara'mızın köylerinin mâkus talihi değişecek. Tarım planlamasını yapıp kendi kendine yeten bir başkent yapacağız. 7 ilçemizde termal sular var, bunlardan faydalanacağız. Afyon Sandıklı domates ihraç ediyor, Ankara neden etmesin. Kışın dahi Ankaralı sebzesini kendi şehrinden temin edecek. Bu şekilde maliyet düşecek. Vatandaş daha uygun, ucuza şehrimizde ürettiğimiz sebzeleri tüketecek. Buna yaz diyorum, kış da dâhil. Toprak analizi yapacağız, analize göre çiftçilerimize tohumlar vereceğiz. Büyükşehirde olmayan sera Keçiören Belediyemizde var. O serada milyonlarca fide üretiyoruz ata tohumundan. Ücretsiz bir şekilde bu tohumları bütün Ankara'ya dağıtacağız. Evinde, balkonunda yetiştirsin. Konağı olmayan köylerimizin konağını yapacağız, mezarlığı bakımsız olanları yapacağız, morg ihtiyacı olan köylerimiz varsa onları halledeceğiz. Ayrıca ürettiğinizi satabileceğiniz pazar yerleri yapacağız, şu anda yollarda satılıyor. Buralarda ne güvenlik ne de lavabolar var, güzel satış yerleri yapacağız. 2 yılda en geç bunlar çözüme kavuşacak" ifadelerini kullandı.