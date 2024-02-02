Türk Kızılay depremzedelerin umudu oldu

Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye gibi deprem bölgelerinde aktif olarak psikososyal destek hizmetleri sunuyor. Bu hizmetler kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik eğitici etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenleyen Kızılay, binlerce kişiye ulaştı. Kız çocuklarının günlük yaşamlarını iyileştirmeye yönelik faaliyetler düzenlenirken, genç kızlar için travma sonrası stres tepkileri ve duyguları düzenleme eğitimleri gibi önemli konular ele alınıyor. Ayrıca, yetişkin kadınlar için de çeşitli destek programları ve atölye çalışmaları düzenlenerek psikososyal iyileşmeye destek olunuyor. 514 kadın ve 247 kız çocuğuna ise toplam 2 milyon lira nakit yardımı yapıldı. Esnafa 25 milyon TL, çiftçilere 26 milyon TL'lik destek sağlandı.