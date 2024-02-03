Kilise saldırganı daha önce gözaltına alınmış

Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlendiği ve Cihan Tuncer adlı vatandaşın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Gözaltına alınan Çeçenistan uyruklu Edelkhan I.'nın, 28 Haziran 2016'da DEAŞ tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kayaşehir'de gözaltına alındığı ve tutuklandığı tespit edildi. "İlyas" kod adını kullanan Edelkhan I.'nın sınır dışı edildiği belirlendi. Öte yandan katil zanlıları Tacikistan uyruklu Amirjon K. (24) ve Rusya uyruklu David T'nin (37) kilisede yaptıkları keşifler deşifre edildi. İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; zanlılar, ilk keşfi saldırıdan 8 gün önce 20 Ocak'ta; ikinci keşfi ise 21 Ocak'ta yaptı. İki teröristin, keşifte olayı gerçekleştirmeye gittikleri Polonya plakalı aracı değil, başka bir aracı kullandıkları tespit edildi. İki teröristin de aralarında bulunduğu toplam 7 teröristin, 4-5 Ocak tarihlerinde Kayseri'nin Koca Sinan ilçesindeki bir adrese 2 otomobille gittikleri ve toplantı yaptıkları değerlendiriliyor. İki teröristin olay yerine giderken kullandığı Polonya plakalı aracın Abdullo B. tarafından 27 Kasım 2022'de Edirne'den ülkemize sokulduğu saptandı.