Konut teslim töreni bugün

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, afetzedelerin konutlarının teslimine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle başlanacağını söyledi. Asrın felaketinden bu yana 200 binden fazla konutun ihalesini yaptıklarını, inşaatların bir kısmının bittiğini kaydeden Özhaseki, bugün Hatay'da Erdoğan'ın katılımıyla kura çekimi gerçekleştireceklerini bildirdi. Özhaseki, "Pazar (yarın) günü de Gaziantep'in İslahiye ilçesindeyiz. Salı günü hem anma törenleri hem de yine kura çekimleri için Kahramanmaraş'ta olacağız. Şanlıurfa, Adıyaman gibi her gün bir ilimizde kura çekilerek, vatandaşlarımıza evlerini vereceğiz. İki ay içerisinde tam 75 bin konutu hak sahiplerine veriyoruz" dedi.