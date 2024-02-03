Mossad’a yeni operasyon: MİT yine paketledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamda MİT, İsrail İstihbarat Servisi'nin (MOSSAD) Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığı ile takip ederek biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf ve video kaydı, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlendi. MOSSAD ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. 7 şüpheli yakalandı. Ajanlık faaliyeti yürüten zanlıların faaliyetleriyle ilgili detaylara SABAH ulaştı. İsrail İstihbarat Servisi'nin, ilk teması araştırma şirketi maskesi ile kurduğu saptanırken, MOSSAD'ın, görüştüğü her özel dedektifi ağına katmadığı, iş birliği kurmaya yatkın dedektifleri tercih ettikleri görüldü. mossad, kuracağı ağda yer alacağı kişileri belirlemek için önce basit araştırma işleri verdiği, süreç içerisinde görevlere gasp veya suikast gibi eylemleri eklediği belirlendi. İkisi daha önce tutuklanan zanlıların para karşılığı öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığı ile MOSSAD'a sattığı tespit edildi.Gözaltına alınan şüphelilerin, Türkiye'de yaşayan 6 Filistinliyi dedektif gibi takip ettikleri de ortaya çıktı. Zanlıların elde ettikleri bilgileri, fotoğraf ve görüntüleri MOSSAD'a para karşılığında gönderdiği belirlendi.İSRAİL, istihbarat ajanlarının Orta Doğu geneli ve Türkiye'de Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğunu açıklamış, Türkiye ise İsrail'in, Türkiye topraklarında kanunsuz herhangi bir operasyona kalkışması sonucundan "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı konusunda uyarmıştı. Türkiye'ye giremeyen MOSSAD ajanlarının eleman olarak aldıkları kişileri yurtdışında lüks otellerde ağırlayarak görüştükleri, bu kişilere takip, gözetleme, foto dokümanter, keysing, raporlama gibi eğitimler verdikleri, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan "Köstebek" operasyonunda ortaya çıkmıştı. Operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı.