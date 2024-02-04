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Giriş Tarihi: 4.2.2024

11 ilde büyük operasyon

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MURAT YILDIRIM
11 ilde büyük operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında 11 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon (acil yakalama) mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı. Kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla İstanbul'da 13, Kocaeli'nde 9, Yalova'da 8, Kayseri'de 1, Bursa'da 1, Düzce'de 1, Yozgat'ta 1, Şanlıurfa'da 8 şüpheli yakalandı. Antalya, Kilis ve Hatay'daki bazı adreslere de eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabancalar ve çok miktarda döviz ve dijital materyale el konuldu.
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11 ilde büyük operasyon
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