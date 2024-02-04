Anne-kız birbirimize tutunuyoruz

Halime Nuray Bağrıaçık, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlere Hatay'ın Belen ilçesindeki Sarımazı Mahallesindeki evinde yakalandı. Bağrıaçık 3 kızı ile birlikte enkaz altında kaldı. Anne Bağrıaçık kurtarma ekiplerince ilk gün kurtarıldı. Kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci'nin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. 8 yaşındaki kızı İrem ise 132 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne Halime Nuray'ın sol kolu, kızı İrem'in ise sol bacağı kurtarılamadı.

İREM PROTEZ BACAĞINA KAVUŞTU

Anne ve kızı Isparta'da uzun süre tedavi görüp, orada yaşadı. Bu sırada İrem'e devletin sağladığı protez bacak takıldı. Bir süre fizik tedavi gören İrem artık yürüyebiliyor. Anne Halime Nuray'a da protez kol takıldı ancak kolundaki problem nedeniyle yeniden ameliyat olması gerekiyor. Fizik tedavi alan anne Bağrıaçık da artık yürümeye de başladı. Protez bacağına alışan 2. sınıf öğrencisi İrem ise okuluna gidip gelebiliyor.

'BİR TARAFIMIZ HEP KIRIK'

Kızıyla birlikte Hatay İskenderun'a giden Halime Nuray Bağrıaçık, tekrar o günleri hatırladığını söyledi. Bağrıaçık, "1 yıl önce Şubat ayında bir annenin, bir babanın, bir evladın, bir kardeşin, bir arkadaşın, bir sevgilinin, bir eşin acısı kalbimize düştü. Dilerim ki Şubat ayı bize bir şey getirmesin bizden de bir şey götürmesin. Üzerinden 1 sene geçti ama hala dün gibi aklımızda. Bu 1 sene içinde neler yaşadık, nasıl geçti bu kadar kolay anlatılmıyor ki. Hala bir tarafımız kırık vaziyeteyiz. Geçen sene birlikte olduğumuz bütün sevdiklerim maalesef şimdi yanımızda yok" dedi.

'İREM İLE BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ'

İrem ile birbirlerine destek olduklarını belirten Halime Nuray Bağrıaçık, "Birbirimize tutunuyoruz. Okuluna gidiyor. Protez bacağına da alıştı artık. Artık bir iş bulup kendimize yeni bir yuva kurmak istiyorum" diye konuştu.

DOKTOR OLACAĞIM, BAŞKA ÇOCUKLAR ACI ÇEKMESİN

İleride doktor olmak istediğini söyleyen küçük İrem, "Ben ve annem çok acılar çektik. Bende ileride doktor olup, başka çocukların ve annelerin acı çekmemesini istiyorum. Onları hayatta tutacağım. Ailelerinden ayrılmamaları sağlayacağım. Hayat kurtaracağım" ifadelerini kullandı.