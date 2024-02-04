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Giriş Tarihi: 4.2.2024 15:47 Son Güncelleme: 4.2.2024 15:54

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Depremin hemen ardından 21 Şubatta İslahiye'ye gelmiştik. İlçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Kolları sıvadık, hemen çalışmalara başladık. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler.

Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar acil yıkılacak 6114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor.






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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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