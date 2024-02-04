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Giriş Tarihi: 4.2.2024

Emine Erdoğan’dan ‘Su’ mesajı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan ‘Su’ mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, X sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Sanayide Su Verimliliği" protokolüne dair paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Su Verimliliği İşbirliği Protokolü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli işbirliği doğrultusunda hazırlanan sektörel su verimliliği rehberleri ile yüzde 50'ye yakın su kazanımı sağlanması hedefleniyor. Başarılı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."
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Emine Erdoğan’dan ‘Su’ mesajı
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