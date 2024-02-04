Enerji Bakanlığı’ndan deprem bölgesine 17.5 milyarlık destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesinde hayatın yeniden normale dönmesi amacıyla şimdiye kadar toplamda 17.5 milyar liralık destekte bulundu. Depremin ardından tüm kabiliyetlerini, insan kaynağı ile birlikte bölgeye seferber eden bakanlık, deprem sonrasında hem elektrik iletim hatlarında hem doğalgaz hatlarında yaşanan hasarı kısa sürede onararak enerji arzını sağladı. Konteyner, çadır kentler kuran bakanlık, depremzedelerin yaklaşık 1 milyar liralık elektik ve doğalgaz borçlarının silinmesini sağladı.