İşte devletin gücü: 11 ilde 75 bin konut teslime hazır

Asrın felaketi olarak nitelenen ve 11 ilde 680 bin konut, 170 bin işyerinin hasar gördüğü, 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiğiKahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Depremin ardından önce çadırlara, ardından konteyner evlere yerleştirilen vatandaşlar, depremin yıldönümünde ise kalıcı konutlarına kavuşuyor.Şubat ayının ilk 10 gününde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca inşa edilen 45 bin 901 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek.Mart ayının ortasına kadar 30 bin konutun kuraları çekilerek 2 ay içinde toplam 75 bin konutun kurası tamamlanmış olacak.Yıl sonuna kadar ise 200 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.Bugüne kadar 390 bin konut, 40 bin işyeri ve 11 bin 500 ahır olmak üzere toplam 441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı.