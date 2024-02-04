Makam değil davaya bağlıyız

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kocaeli'nin 12 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. Yavuz, AK Parti üyelerinin, makam yerine davasına bağlı olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "Gökteki yıldızları vaat etmeyeceğiz, popülizm kıskacına bu şehri asla teslim etmeyeceğiz" dedi.Karamürsel: Mesut ÇetinkayaGölcük: Ali Yıldırım SezerBaşiskele: Mehmet Yasin ÖzlüKartepe: Mustafa KocamanKandıra: Erol Ölmezİzmit: Muharrem TutuşDerince: İbrahim ŞirinKörfez: Şener SöğütDilovası: Ramazan ÖmeroğluÇayırova: Bünyamin ÇiftçiGebze: Zinnur BüyükgözDarıca: Muzaffer Bıyık