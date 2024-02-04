Makam değil davaya bağlıyız

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kocaeli'nin 12 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. Yavuz, AK Parti üyelerinin, makam yerine davasına bağlı olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "Gökteki yıldızları vaat etmeyeceğiz, popülizm kıskacına bu şehri asla teslim etmeyeceğiz" dedi.
İŞTE ADAYLAR
Karamürsel: Mesut Çetinkaya
Gölcük: Ali Yıldırım Sezer
Başiskele: Mehmet Yasin Özlü
Kartepe: Mustafa Kocaman
Kandıra: Erol Ölmez
İzmit: Muharrem Tutuş
Derince: İbrahim Şirin
Körfez: Şener Söğüt
Dilovası: Ramazan Ömeroğlu
Çayırova: Bünyamin Çiftçi
Gebze: Zinnur Büyükgöz
Darıca: Muzaffer Bıyık