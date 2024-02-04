Turgut Altınok: Ankara’mızı dünyanın başkenti yapacağız Ankara eserlerle hizmetlerle coşacak!

EMEKLİLERE 5 BİN TL DESTEK SÖZÜ

Seçilmesi halinde dar gelirli vatandaşlara her türlük destek ve yardımı yapacaklarını söyleyen Altınok, emeklilere her ay 5 bin lira vereceklerini, sosyal ve ekonomik duruma göre farklı desteklerde de bulunacaklarını kaydetti.

Verilen desteklerin miktarını arttıracaklarını belirten Altınok, "400 lira et parası veriyor, biz 2 bin 500 lira vereceğiz. İsteyen etini alsın, alışverişini yapsın. 500 lira doğal gaz yardımı var, 1000 liraya çıkartacağız. Fakat bunların tamamı Ankara Büyükşehir Belediye bütçesinin yüzde 10'u, kalan 90 ile de Ankara'yı eserler ve hizmetlerle donatacağız. Ankara'yı metro ağıyla öreceğiz. 31 Mart'ta vekaleti verdiniz, 15 Nisan'da vatandaşlarımızın hesabına bu paralar yatacak." ifadelerini kullandı.