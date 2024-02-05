Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey belediyesi tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii'nin açılışında konuştu: Bu eser Gaziantep'in şanına şan kattı. 17 bin kişinin ibadet edebileceği cami kütüphanesi, kitap kafesi sosyal donatıları ile yaşam alanı olarak da tasarlandı. 4-6 yaş çocuklara imkan sunulmasını önemli görüyorum. Camilerimiz birlik ve beraberliğin sembolü ve İlim ve ahlak derslerinin verildiği ilim merkezleridir. Çocuklarımızı camilere daha çok getirmeliyiz. Gençlerimizin camilerle irtibatlarının kuvvetli olmasını temin etmeliyiz. Yoksa gençlerimizi içki, kumar, terörün önüne geçmesine engel olamayız.