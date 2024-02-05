Bizde ‘laf ola beri gele’ yok Söz verdik mi yaparız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni ve Islahiye'deki Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni için Gaziantep'e gitti. Erdoğan hastane açılış töreninde alanı hınca hınç dolduran coşkulu kalabalığa hitap etti:Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eser yakışır. Gaziantepli kardeşlerimiz ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş imkanlara sahip hastanemizde artık bu üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Randevu ve hizmetler konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacak.14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Hatay'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, Adıyaman'da, Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz.Ülkenin önde gelen sanayi, ticaret, tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ediyoruz. Maşallah, Gaziantep sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla ülkemiz sınırlarını aşıp bölgesel bir merkez haline geldi. 31 Mart akşamına hazır mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, durmadan usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak inşallah Gaziantep'imizde el ele vererek, gönül gönüle vererek ve dayanışma içerisinde Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız?Depremin hemen ardından 21 Şubat'ta İslahiye'ye gelmiştik. Yıkımı bizzat yerinde gördük, kolları sıvadık, hemen çalışmalara başladık. Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı vatandaşlarımız yakınen gördü. Gaziantep'e toplamda 4.8 milyar liralık kaynak aktardık. Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 839 ahır olmak 19 bin 927 hak sahibi bulunuyor. Bugün 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. 14 bin konutumuzun yapımı sürüyor. Türkiye asrın birlikteliğini sergiliyor. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değil. Yılgınlığa kapılmadık. Çalışmalar daha hızlanacak. Türkiye çok güçlü bir devlet.