Devletimin desteğiyle yeniden iş kurdum

Asrın felaketini yaşayan Adıyaman'da annesi ve babası dahil 20 akrabasını kaybeden oto galerici esnafı Sercan Sevim Atatürk Bulvarı üzerindeki oto galeri dükkanı ve dükkanın bulunduğu Zümrüt Apartmanı'ndaki iki dairesi yerle bir olunca 30 milyon liralık maddi kayıp yaşadı. Dükkandaki 6 aracı ve 8 kadar motosikleti de hurdaya dönen Sevim devletin desteğiyle yeniden işini kurdu. Sevim yaşadıklarını SABAH'a anlattı:Annem ile babamın cenazeleri depremin 8. gününde enkazdan çıkartıldı. 18 akrabam da yine enkaz altında kalarak can verdi. Kıyameti yaşadık. Depremden önce 30 milyon liralık bir varlığım vardı, 3 milyon da borcum vardı. Ancak 65 saniyede her şeyini kaybettim.Depremin ardından acılarını bile yaşayamadan 'Ne yaparız, nasıl yaşarız?' derdine düştük. İki evim ve araçlarım enkaz altında kalmıştı. Yeniden ayağa kalkmam gerekiyordu. Tam o anda devletimi yanımda buldum. Devletten ve KOSGEB'ten çektiğim kredilerle işimi yeniden kurdum. Enkaza dönen işyerimin aynı yerine konteyner kurup, yeniden oto galericiliğe başladım. Eskisi gibi olmasa da var olmaya çalışıyorum. Giden mal mülk bir şekilde zamanla yerine gelse de depremde kaybettiğim annem babam ve akrabalarım geri gelmeyecek. Gidenlerin yeri dolmuyor tabikii. Depremin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Ancak acılarımız hala ilk gün ki gibi taze. Allah bu aziz millete bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.