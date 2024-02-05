Yarıyıl tatili sonrası milyonlarca öğrenci ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başlamıştı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ara tatilin sonar ermesi ile birlikte 5 Şubat itibariyle milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Eğitim öğretim ikinci dönem ise 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

YENİ MÜFREDATTA SONA GELİNDİ

Eğitimde gözler bir yandan yeni müfredatta. Bu ay içerisinde açıklanması beklenen yeni müfredata ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Tekin, bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah."dedi.

ARA TATİL SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Türkiye'de ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikameti ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu hissedildi. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30'da yüzde 55 olarak, ders başı saatine kadar yüzde 58 olarak ölçüldü.