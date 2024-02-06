Bakan Özhaseki: Herkes evini alıncaya kadar buradayız

"MADDİ HASAR 104 MİLYAR DOLAR "

Türkiye'nin deprem ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, "6 Şubat'ta 2 tane üst üste 9 saat arayla müthiş depremler yaşadık. 53 binden fazla insanımızı kaybettik. 11 il bundan etkilendi. Yıkılan konut sayısı 680 bin civarında. Maddi hasar ise 104 milyar dolar olarak ölçüldü." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN MİLLET AYAKTAYDI"

Depremin hemen ardından yapılan çalışmaları hatırlatan Bakan Özhaseki, "Bütün bir millet ayaktaydı. Hacı parasını AFAD'a yatıranlar mı istersiniz, kumbarasındaki bozuk paraları getirip de AFAD'a yardım için yatıran çocuklarımızı mı istersiniz, Azerbaycan'dan birkaç tane battaniyeyi koyarak, eski aracıyla yola çıkanı mı dersiniz… Böyle bir milletin ferdi olmak hepimiz için bir şeref vesilesi. Ancak, bir de deprem turistleri vardı. Milyonlarca nüfusu olan şehirleri idare ediyorlar. Ellerinde envaiçeşit imkanlar var. Ama hiçbir şey yapmadılar. Sadece özel jetlerle gelip otuz, kırk tane basın mensubuyla selfiler çekindiler. Sonra da bırakıp gittiler." diye konuştu.