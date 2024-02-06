Başkan Erdoğan afetin yıldönümünde Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta deprem şehitlerini ziyaret edecek ve afet konutlarının kura teslim törenine katılacak. Erdoğan ayrıca Azerbaycan hükümeti ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yapılarda incelemelerde bulunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden sonra, 14 Şubat'ta Mısır Kahire'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Gazze'deki savaşın yayılma riskinden hareketle bölge güvenliği, Libya'daki son durum, karşılıklı yatırımlar ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, Akdeniz'in güvenliği ile Sudan ve Etiyopya başta olmak üzere Afrika'daki gelişmeler, müzakerelerde ele alınması beklenen hususlar arasında yer alıyor.