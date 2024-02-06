MHP’den 100 maddelik beyanname

MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenen beyanname takdim töreninin sunuşunu Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.Durmaz, "Beyannamemiz 3 ana tema, 9 ilke, Cumhuriyetin yüzüncü yılına ithafen 100 maddeden oluşuyor. Ana temadan biri "Yeni Tehditler ve Türkiye'nin Bekası" İkinci tema "Üretken Belediyecilik Vizyonu", üçüncü tema ise "Afet ve Krizlere Hazırlıklı, Çevre Dostu Güçlü Şehirler" dedi.Durmaz, yeni beyannamede sanayi bölgeleri başta olmak üzere "Dirençli Şehirler" başlıklarının sıralandığını belirterek, yeni kreşlerin açılacağını, emekliler ve yaşlıların sosyallik kazanacağı, bir araya gelerek verimli vakit geçireceği kültür merkezlerinin sayısını artıracaklarını dile getirdi.Çevre düzenlemelerini ihya ederek altyapı sorunlarını azaltacaklarını belirten Durmaz, "Akıllı Dijital Şehirler" başlığı altında da, "Şehirlerdeki yatırımların blok zincir, bulut teknolojisi, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde artırılmasını destekleyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğiz" ifadelerine yer verdi.Durmaz, aile bütünlüğünü ve geleneksel Türk aile yapısını korumak için farklı kuşakların bir arada olabileceği yaşam ve sosyal merkezlerin sayısını artıracaklarını belirterek, "Vatandaşların e-katılım uygulamalarına erişimini sağlayacağız" dedi.