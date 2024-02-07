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Giriş Tarihi: 7.2.2024 14:31

CHP’li Ağbaba şimdi de meclis üye listelerine el attı Önce başkan adaylarını şimdi de meclis üyelerini belirlemek istiyor

İzmir’in Güzelbahçe ve Çiğli ilçelerinde belediye başkan adayı belirleme sürecine müdahale ederek Malatyalı hemşehrilerini aday gösterten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın şimdi de partisinin belediye meclis üye aday listelerine el attığı öne sürüldü. İddiaya göre Ağbaba, 2023’te CHP Malatya İl Başkanlığı'nda yönetim kuruluna atanan ve yakın dostu olan Ali Rıza Aydın'ın Çiğli’den önce meclis üyesi ardından da Başkan Yardımcısı yapılması için kulis çalışması başlattı.

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CHP’li Ağbaba şimdi de meclis üye listelerine el attı Önce başkan adaylarını şimdi de meclis üyelerini belirlemek istiyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, CHP içindeki adaylık tartışmalarının merkezinde olduğu bir dönemde, İzmir'deki meclis üyelikleri için potansiyel başkan adaylarına ulaşarak meclis üyesi olarak görmek istediği isimleri listelediği iddiaları CHP kulislerine bomba gibi düştü. Ağbaba'nın, özellikle Çiğli Belediye Başkanlığı için yaptığı tercihler tepki çekmişti. Geçtiğimiz hafta, İzmir Malatyalılar Derneği Başkanı Uygar Yıldırım'ın Çiğli Belediye Başkan Adayı olarak CHP Parti Meclisinden onay alması, partide tepkilere neden olmuş ve parti önünde eylemler yapılmıştı. Gelen tepkiler üzerine Ağbaba'nın bu tercihi, parti içi eleştirilerin ardından revize edilmiş ve Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız aday olarak belirlenmişti.

AĞBABA VAZGEÇMEDİ YENİ ÖNERİDE BULUNDU

Ancak Veli Ağbaba'nın Çiğli'deki etkinlikleri bu değişiklikle de sona ermedi. Edinilen bilgilere göre Ağbaba, gelen tepkilere aldırmandan Çiğli'de yeni bir hamle daha yaparak, 2023'te Malatya İl Başkanlığı'nda yönetim kuruluna atanan ve yakın dostu olan Ali Rıza Aydın'ın Çiğli'de meclis üyesi adayı ardından da başkan yardımcısı yapılması için kulis çalışması yürüttüğü iddia edildi. Ağbaba'nın bu hamlesine CHP Çiğli örgütünün nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

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CHP’li Ağbaba şimdi de meclis üye listelerine el attı Önce başkan adaylarını şimdi de meclis üyelerini belirlemek istiyor
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