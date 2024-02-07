CHP’li Toklu partisinden istifa etti

Fethiye'de siyaset ısınıyor. CHP'li mevcut belediye başkanı Alim Karaca'nın geçtiğimiz Cuma günü CHP Fethiye belediye Başkan adayı olarak açıklanmasından sonra aynı partiden aday adayı olan tanınmış siyasetçi Mustafa Toklu iş yerinde basın açıklaması yaptı. Sert açıklamalarda bulunan Mustafa Toklu; Alim Karaca ve Osman Gürün hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Genel merkeze çağrıda bulunan Mustafa Toklu; CHP'den istifa ettiğini belirtti.

"EN SON KÖTÜLÜĞÜNÜ DE FETHİYE'YE YAPIP GİTTİ"

Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Belediye Başkan aday adayı Mustafa Toklu; CHP'nin Fethiye Belediye Başkan adayı kararı ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. "Atatürk'ün partisini bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok" diyen CHP Fethiye Belediye Başkanı aday adayı Mustafa Toklu; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı ve adayı Alim Karaca'yı sert bir şekilde eleştirdi. Çeşitli iddialardan oluşan ve sert ifadelerde bulunan Mustafa Toklu "yaşadığımız belediye başkan aday adaylığı sürecimiz ile alakalı ve bu gün gelinen noktayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ve bir basın açıklaması yapma gereği duydum. Bildiğiniz gibi iki ve iki buçuk aylık aday adaylığı sürecinde hiçbir şekilde seviyemizi bozmadan, kimseye çatmadan bu günlere kadar geldik. Mevcut belediye başkanı Alim bey belediye başkanı adayı olarak atandı. Tabi bizim bu süreç ile ilgili yaşadıklarımız var. Kamuoyunun bilmesi gerekenler var. Memnuniyet anketi yapacak denildi. Fakat bu memnuniyet anketinden çıkamayan mevcut belediye başkanı ve aday adayı; 6 haftadır, ben yarın atanıyorum, öbür gün atanıyorum, haftaya atanıyorum, şu gün atanıyorum diyerek tam 6 haftadır parti meclisine adı bile gelmedi. Ama 6. Haftanın son gününde ve gecesinde birden ortaya çıktı. Şimdi öğreniyoruz ki; büyük şehir belediye başkan adayı Ahmet Aras'a ve genel merkeze telefon edip; eğer Fethiye'de Alim Karaca'yı aday etmezseniz istifa ederim şeklinde bir olay ile karşılaşılıyor. Osman Gürün giderayak buradaki çocuğunu aday gösterilmesi yönünde genel merkezi ve Ahmet Aras'ı arayarak size destek vermem diyor. Şimdi böyle bir noktada Osman Gürün Muğla'ya partinin % 52 oyunu, % 30'lara kadar düşürdükten sonra en son kötülüğünü de Fethiye'ye yapıp gitti.

"BİZ NE ZAMAN SAĞ'DAN GELDİK, DESTEK VERDİK, ÖYLE SEÇİM KAZANDI"

Bizim şahsımıza yapılan en büyük hakaret diyeyim, benim için gurur meselesidir. Benim için kötüleyebildikleri hiçbir şeyi bulamadılar. Benim için sağ'dan geldiler dediler. Şimdi soruyorum 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye'de seçim kazanabiliyor muydu ? Biz ne zaman sağ'dan geldik, destek verdik, öyle seçim kazandı. Bu gün bana sağcı diyenler, dün bana toplantı yapamıyorum başkanım, evinin önünde 13 kişi ile toplantı yapamayan bu belediye başkanına, ben Patlangıç'ta, Menteşeoğlu mahallesinde, Karaçulha mahallesinde 3 bin, 4 bin kişiyle toplantı yaptım. Bana yalvardı; sen bilirsin diye…Şimdi sağ'cı mı olduk. Evet ben sağ'cılığım ile gurur duyuyorum. Gittim Cumhuriyet Halk Partisine destek oldum. Bana bunu söyleyen arkadaşlar geçmişte; Rahmetli belediye başkanı Özer Olgun'u kazanmasın diye CHP'nin karşısında başka bir partiden, kışkırtıp, gaz verip aday eden bu belediye başkanıdır. Meclisine de giren bu belediye başkanı. Biz bunu yapmadık. Geçen dönemde ve önceki dönem de Seydikemer'de destek verdik. Bu noktaya geldiğimizde Toklu sağdan geldi, bu sağ'dan geldi. Nereden geleceğim. Uzay'dan mı geleceğim. Sağ'dan geldim. Benim kimliğim belli. Karşılıksız bir şekilde Demokrat Partiden CHP'ye geldim ve destek oluyorum. Ama Atatürk'ün partisini bu hale düşürmeye gerek yok.

"YARIN SEÇİMDE BU SAĞCI İNSANLARDAN NASIL OY ALACAKSINIZ"

Ankara'dan atayanlara soruyorum. Osman Gürün'e buradan soruyorum. Fethiye'de halkın içine girdiniz mi ?. Şimdi bu kişi ile ilgili konuşulanları duydunuz mu?, bırakın konuşmaları kamuoyunda, ulusal televizyonlarda bizi rezil eden bu kişi değil mi. Bir belediye başkanının görevi sadece yol yapmak, çöp toplamak değildir. Aynı zamanda bu milletin kendisine verdiği oyu temsil etmektir. Bizi 5 yıl boyunca bu belediye başkanı temsil etmiş midir ? Bütün ulusal televizyonlarda gördük arabayı tekmelemede bizi rezil etmedi mi ? Bir annenin, babanın evladına, beşikteki evladına 11 dakika küfür etmedi mi ? Bu kişi partisi ve partinin genel başkanı tarafından partiden atılmak üzere disipline verilmedi mi ? şimdi akıllara şu soru gelmiyor mu ? partiden atalım diye kendi partisi tarafından disipline verilen adam Muğla'da hiçbir şaibesi olamayan, hiçbir şey konuşulmayan eski belediye başkanlarının hiç biri atanmazken, Fethiye'de bu kadar şaibesi olan ve ulusal kanallara çıkan bir belediye başkanı nasıl aday gösterilir. Bakıyoruz o gece; 7 tane aday adayı arkadaşın içinden ön plana çıkmışınız. Sanki bize karşı zafer kazanmış gibi kutlama yapıyorsunuz. Sandıktan mı çıktınız. Milletten oy mu istediniz. Şimdi beni bu sağdan geldi diyerek eleştiren belediye başkanına soruyorum ? Yarın seçimde bu sağcı insanlardan nasıl oy alacaksınız, CHP'nin sol oyu burada yüzde 20, Yüzde 34 olan oyu siz sağdan gelen oylarla aldınız. Bu şaibelerle nasıl kazanacaksınız. Aday adayı arkadaşları dışlayarak hiçbir yere varamayacaksın. Buradan genel merkeze sesleniyorum. Siz disipline verdiğiniz, atalım dediğiniz adamı ne karşılığında aday gösterdiniz. Fethiye halkı müsterih olsun, üzülmesin. En kısa zamanda Fethiye halkı kendine yakışan, layık bir başkanı bulacaktır" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN AYRILIYORUM, İSTİFA EDİYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Toklu "Ben Atatürkçü bir adamım, cumhuriyet değerlerine bağlı, Türkiye'nin kurtuluşunu Cumhuriyet Halk Partisinde gördüğüm için CHP'ye geldim, destek oldum. Bana bu dönem gel, aday ol dediler. Adayımız yok dediler. Bu belediye başkanını disipline verdiler, aday etmeyecek dediler ve ben de çıktım. Fethiye halkı çok büyük teveccüh gösterdi, hepsine teşekkür ediyorum. Fakat biz buradaki CHP yöneticilerinden sıkıntı yaşıyoruz, aday adaylığı sürecinde partiye insan getirme dendi. Ben bu partiye gece, gündüz destek verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sivas'a gidiyorum dendi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 gün çalışmadı. Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılıyorum, istifa ediyorum. Gerekçelerini söyledim" dedi.