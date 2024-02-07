Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'tan ABB çalışanlarına müjde: "Göreve gelir gelmez"

"SU VE KANALI OLMAYAN KÖYÜMÜZ KALMAYACAK"

Beypazarı Belediye Başkanı AK Parti'li Tuncer Kaplan'ın çalışmalarından söz eden Altınok, "Beypazarı'nda kimsenin ayağı çamura değmiyor. Tuncer Başkan burada bu hizmetleri yapmış; fakat alt yapısı olmayan, su ve kanalı olmayan bir tane köyümüz kalmayacak. Spor tesisleri yapacağız, voleybol sahası yapacağız. Her köyden de bir tane eleman alacağız. Bu kişi parklara bakacak. Belediye, parkı yapıyor ama bırakıp gidiyor. Parkı daha sonra ot bürüyor. Ne bakan var ne gelen, giden.