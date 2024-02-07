İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunduğu öğrenildi.



Şüphelilerin 2'sinin üsteğmen, 1'inin teğmen, 4'ünün Astsubay, 2'sinin Uzman Çavuş rütbesinde olduğu belirtildi. 2'si Kara Kuvvetleri, 3'ü Hava Kuvvetleri, 3'ü Deniz Kuvvetleri ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 6'sı muvazzaf 9 asker şahıs, 12'si darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir dahil 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yurtdışında firar olduğu anlaşıldı.