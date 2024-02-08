Altınok’tan anket açıklaması: Rehavete kapılmayacağız

"BÜYÜKŞEHİR'İN YAPAMADIĞINI İLÇE BELEDİYELERİ YAPTI"

Büyükşehir Belediyesinin Balâ başta olmak üzere Ankara'nın hiçbir ilçesine hizmet götürmediğini vurgulayan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Büyükşehirin yapmadığı hizmetleri Cumhur İttifakımızın adayı yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi bir tane yüzme havuzu yapmadı, gençlere yönelik hiçbir hizmeti yoktur. İlçe belediyelerimiz destan yazmış, kentsel dönüşüm bile yapmış. Sen ne yapmışsın? Balâ'da kentsel dönüşümün ikinci etabı da başlıyor inşallah. Konut fiyatlarının en çok arttığı yer Balâ bunu biliyor musunuz? Neden? Hizmetlerden dolayı. Bunları devam ettireceğiz."