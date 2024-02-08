Altınok’tan anket açıklaması: Rehavete kapılmayacağız

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, soluksuz sürdürdüğü seçim çalışmalarına Balâ'da devam etti. AK Parti Ankara İl Teşkilatı'yla dayanışma ile devam eden seçim çalışmalarında Altınok'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve ilçe başkanları eşlik etti.
"SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"
Sosyal medyaya büyük paralar harcanarak algı operasyonu yazıldığını dile getiren Altınok, "gerçek anketlerin sokaklar olduğunu ve sokakların gerçeği yansıttığını belirterek, "Nüfus kâğıdında 'Ankara' yazacak! Ama önemli olan gönlünde, yüreğinde; eserlerinle, icraatınla Ankaralı olacaksın. Sahte anketlere inanmayın, gerçek anket burada, sokaklarda. Her gittiğimiz yerde yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Gerçek anketlerde Altınok önde. Buna rağmen rehavete kapılmadan işimizi şansa bırakmayacağız. Sosyal medyaya büyük paralar harcıyorlar. Peki, kaynak nereden? Zamanı gelince anlatacağız. Korkuları da bu" şeklinde konuştu.
"BÜYÜKŞEHİR'İN YAPAMADIĞINI İLÇE BELEDİYELERİ YAPTI"
Büyükşehir Belediyesinin Balâ başta olmak üzere Ankara'nın hiçbir ilçesine hizmet götürmediğini vurgulayan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Büyükşehirin yapmadığı hizmetleri Cumhur İttifakımızın adayı yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi bir tane yüzme havuzu yapmadı, gençlere yönelik hiçbir hizmeti yoktur. İlçe belediyelerimiz destan yazmış, kentsel dönüşüm bile yapmış. Sen ne yapmışsın? Balâ'da kentsel dönüşümün ikinci etabı da başlıyor inşallah. Konut fiyatlarının en çok arttığı yer Balâ bunu biliyor musunuz? Neden? Hizmetlerden dolayı. Bunları devam ettireceğiz."
ÇİFTÇİLERE ALTINOK'TAN MÜJDE
Besicilere ve çiftçilere yönelik projelerini anlatan Altınok, "Belediyecilikte destan yazmış bir hemşehriniz Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Başkenti tarımda, hayvancılıkta ihya edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yem fabrikası kuracağız. Besicilerimize uygun fiyata yem vereceğiz. Çiftçilerimize 500 litre mazot ve ücretsiz tohum vereceğiz." ifadelerini kullandı.
KÖYLERDE SUYA KURUŞ FİYATI
Altınok, köylerde su abonelik ücretinin 500 TL olacağını, suyun litresinin 'kuruş' cinsinden fiyatlandırılacağını kaydetti. Altınok, açılışların ardından AK Parti ve MHP Balâ İlçe teşkilatlarını ziyaret etti ve ilçede esnaf ziyaretinde bulundu